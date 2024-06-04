بيان: الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 39 مرة خلال 24 ساعة

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أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" (المعلنة من طرف واحد) لدى "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت المناطق السكنية في الجمهورية، 39 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجروح.

وقال البيان: "سجلت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز التحكم والتنسيق المشترك خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 هجوما مسلحا شنتهم تشكيلات مسلحة أوكرانية. ووردت تقارير عن مقتل مدني وإصابة ستة مدنيين آخرين بجروح"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت البعثة، في البيان: "تضررت إحدى منشآت البنية التحتية المدنية بسبب الضربات الأوكرانية. "

وأضافت البعثة "أطلقت القوات الأوكرانية 113 قذيفة على المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية."

ويتعذر التحقق من مثل هذه الأنباء من مصدر مستقل.