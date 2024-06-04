تحرير 520 مخالفة لمخابز غير ملتزمة بالأوزان بعد رفع سعر الخبز بالبحيرة

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة، إقبالا من الأهالي من أجل شراء الخبز المدعم بعد ارتفاع السعر من 5 قروش إلى 20 قرشا، ولم تتأثر عمليات السحب من المخابز بعد رفع السعر حيث إن الرغيف المدعم هو الوجبة الرئيسية للأسرة البحراوية، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك واللحوم.

وأوضح عدد من الأهالى لـ "الشروق"، أنهم يطلبون من وزير التموين العودة إلى دقيق استخراج 82% كما كان من عدة شهور، أما الآن فأصبح الاستخراج الدقيق 87% وبعد رفع السعر إلى 20 قرش لابد أن يكون هناك تحسين في نوعية الدقيق مع الرقابة على المخابز والمطاحن.

ومن جانبه أكد محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تشديد الرقابة التموينية بجميع الإدارات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم التلاعب بالأوزان وقيام أصحاب المخابز بتعليق لوحة باسم الفرن والحصة وسعر الرغيف 20 قرشا بخط كبير.

وأضاف سمير البلكيمي، وكيل مديرية التموين فى تصريح لـ"الشروق"، أن مع بداية المنظومة يوجد التزام من المواطنين فى عمليات الشراء للخبز مع تشديد الرقابة حيث قامت الرقابة التموينية بقيادة ياسر المهندس بتحرير 520 مخالفة للمخابز عبارة عن نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم إعطاء بون وعدم وجود لوحة بالفرن مدون عليها السعر الجديد أما المواطن.

وتستمر الحملات لمنع التلاعب في الأوزان مع وجود قرار وزاري بغلق المخابز إذا تخطى الوزن المحدد من شهر إلى 3 شهور حسب نوع المحضر بنقص الوزن.