واشنطن تفرض عقوبات على شخص و4 كيانات في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة على أربعة كيانات إيرانية وشخص إيراني بسبب ارتباطهم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع تم توريدها إلى روسيا.

وقالت واشنطن إن الكيانات الخاضعة للعقوبات مرتبطة "بتطوير وتصنيع ونشر الطائرات المسيرة التي يوفرها النظام الإيراني لروسيا ووكلائها وشركائها المتشددين لإطالة أمد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن العقوبات صدرت "بالتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد وكيانات متورطة في صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية".

وترتبط الكيانات الإيرانية الأربعة التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بشركة ريان رشد أفزار. وتم تحديد الشخص المستهدف على أنه مسؤول تنفيذي في منظمة صناعات الطيران الإيرانية، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن الإشراف على مصنعي الطائرات المسيرة.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تبني عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات إيرانية لدورهم في نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا ، أو لإرسال أسلحة إلى الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وقال ميلر: "نشيد بأول استخدام لسلطة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تستهدف السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط".