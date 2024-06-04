رئيس وزراء باكستان: لا تسامح مطلقا مع الفساد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، عدم التسامح مطلقا مع الفساد وعدم الكفاءة، وقال إن قراره بإلغاء وزارة الأشغال العامة في البلاد، كان خطوة نحو إزالة العفن الذي كان يأكل النظام من الداخل مثل السرطان .

وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية اليوم، إن شريف كان يشير إلى قرار حكومته بإلغاء الوزارة بسبب الأداء الضعيف والفساد على مدار سنوات طويلة ، فضلا عن فشلها في تحقيق أهدافها.

وغرد رئيس الوزراء عبرصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) ، بعد يوم من إصداره التوجيهات في اجتماع رفيع المستوى:" أنا ملتزم تماما ببناء نظام حكومي أكثر صدقا وتفانيا وكفاءة، من شأنه تقديم خدمة عامة عالية الجودة ورفع معايير الحكم" .

وتم خلال الاجتماع ، إطلاع رئيس الوزراء على تقرير أعدته لجنة برئاسة نائب رئيس لجنة التخطيط جاهانزيب خان والذي أوصى بإلغاء بعض الكيانات الحكومية ودمج أخرى.