رئيسة وزراء بنجلاديش تزور نيودلهي وبكين في يونيو ويوليو لتعميق العلاقات مع البلدين

من المقرر أن تقوم رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، بزيارتين إلى نيودلهي وبكين في شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، فيما يمثل تأكيدا لارتباطها المهم بالبلدين، بعد الفوز الكاسح الذي حققته في الانتخابات العامة التي أجريت في السابع من يناير الماضي.

وأفادت صحيفة "ذا نيو إيدج" التي تصدر في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، بأن الزيارتين تهدفان إلى تعميق علاقات بنجلاديش مع الهند والصين، القوتين الاقتصاديتين البارزتين في آسيا.

وقال مسؤول رفيع في بنجلاديش، إن رئيسة الوزراء ستقوم بزيارة رسمية إلى نيودلهي يومي 21 و22 من يونيو الجاري، بينما ستقوم بزيارة بكين خلال الفترة من 9 وحتى 12 من يوليو المقبل.

يذكر أنه في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، حضرت حسينة في فبراير الماضي "مؤتمر ميونخ الأمني"، ​​في زيارة متعددة الأطراف قامت بها إلى ألمانيا، مما سلط الضوء على مشاركتها النشطة على الساحة العالمية.