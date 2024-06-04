أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 512 ألف و420 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 512 ألفا و420 جنديا، بينهم 1290 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7794 دبابات، منها 15 أمس الاثنين، و15020 مركبة قتالية مدرعة و13345 نظام مدفعية و1092 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و827 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10766 طائرة مسيرة، و2268 صاروخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18228 من المركبات وخزانات الوقود، و2211 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.