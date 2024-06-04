إيطاليا تعلن عن مبادرة لإرسال 18 طنا من المساعدات لغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأقرب وقت.

وجاءت تصريحات تاياني خلال فعالية بمنطقة قرب العاصمة روما، تُجمع فيها مساعدات لغزة بمبادرة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، والصليب الأحمر الدولي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال الوزير الإيطالي إنه بموجب هذه المبادرة سيتم إرسال 18 طنا من المساعدات الغذائية والخيام إلى قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح تاياني أن المساعدات الغذائية سيتم نقلها إلى الأردن ومن هناك إلى قطاع غزة، أما المساعدات الأخرى فسيتم نقلها إلى مصر، دون تحديد موعد.

وأشار إلى المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة، معربا عن أمله في التوصل بأقرب وقت لوقف إطلاق نار في القطاع.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.