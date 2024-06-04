القوات الإسرائيلية تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيليةّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 22 فلسطينيا، على الأقل، من الضّفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، بأن "الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أنّ "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 9025، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".