مباحثات سعودية أمريكية حول مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بيان صادر عن الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الاتصال تطرق لمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، بجانب التطورات في السودان.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، تطرقا خلاله إلى المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في… pic.twitter.com/lsDsdz4wwM — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 4, 2024

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف، وفق قولها.

من جانبها، أكدت حركة حماس، في بيان لها، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى.