رئيس وزراء الهند يعلن فوز ائتلافه في الانتخابات العامة

أعلن ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الحالي فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية الهندية التي جرت مؤخرا في البلاد.

وكتب مودي على حسابه عبر منصة "إكس " للتواصل الاجتماعي ،اليوم، إن الشعب "أعرب عن ثقته في ائتلافه الحاكم للمرة الثالثة على التوالي".

من جانبها، أفادت قنوات تلفزيونية هندية بأن تحالف مودي يتجه للفوز بأغلبية خلال فرز الأصوات حتى الآن في الانتخابات العامة، اليوم ، لكن الأرقام أقل بكثير من الفوز الكاسح الذي توقعته استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وكان مودي قد قاد حزبه إلى فوز ساحق بالانتخابات عامي 2014 و2019.

وأدلى الناخبون في الهند بأصواتهم في الأول من الشهر الجاري في المرحلة النهائية من الانتخابات العامة، وهي المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي كان يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها لتحديد مصير 904 مرشحين يتنافسون على 57 مقعدا.