قوات التحالف تقتل 5 من عناصر داعش في عملية إنزال جوي بشرق سوريا

قتلت قوات "التحالف الدولي"، اليوم الثلاثاء، خمسة من عناصر تنظيم داعش، مسئولين عن تفجير المفخخات شرقي دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي :"نفذت قوات التحالف الدولي فجر اليوم عملية إنزال جوي برفقة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، استهدفت أحد المنازل في قرية الدحلة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي".

وأضاف أن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين القوات المداهمة وعناصر من خلايا داعش تتحصن بداخله، وأسفرت العملية عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم وهم مسؤولون عن عمليات تفجير المفخخات في المنطقة".

وأشار المرصد إلى أنه في 19 مايو الماضي جرى اعتقال قياديين اثنين من تنظيم داعش في عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أم غربة في بادية دير الزور الشمالية بالقرب من الحدود السورية العراقية، بالتزامن مع فرض طوق أمني وانتشار للقوات.

ووفق المرصد، "تواصل قوات التحالف الدولي عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش بعد تزايد نشاطه وهجماته داخل الأراضي السورية".