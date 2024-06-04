موجة من الحر والجفاف تجتاح قبرص بسبب تغير المناخ

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في قبرص، اليوم الثلاثاء، بأن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الجزيرة، بما يشمل العاصمة نيقوسيا ، إلى 42 درجة مئوية خلال النهار.

وقال المكتب إن من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة على السواحل ، إلى 37 درجة مئوية.

وأفادت وسائل الإعلام القبرصية ، نقلا عن هيئة المياه، بأنه بسبب فصل الشتاء الذي كان جافا بشكل غير عادي، فإن خزانات المياه في الجمهورية الجزرية الصغيرة، العضو في الاتحاد الأوروبي، امتلأت بنسبة 42٪ فقط .

وفي يونيو من العام الماضي ، كانت الخزانات ممتلئة بنسبة 66٪ تقريبا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن سبب موجة الحر، التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل ، والجفاف ،يرجع بشكل جزئي لتغير المناخ.

ونصح الأطباء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والجهاز التنفسي بالبقاء في المنزل، وقالوا إنه ينبغي على السكان تجنب العمل في الهواء الطلق بعد فترة منتصف النهار