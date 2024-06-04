جامعة ألمانية تجري دراسة لقياس مدى التسامح تجاه تقاليد إسلامية في ألمانيا

أجرت جامعة مانهايم الألمانية دراسة لقياس مدى التسامح تجاه تقاليد إسلامية في ألمانيا، والتي توصلت إلى أن سلوكيات تتعلق بالادين لدىا لمسلمين قد تُقابَل بتحفظات عندما يرى أتباع ديانات أو معتقدات عالمية أخرى على وجه الخصوص أن مصالحهم الخاصة مهددة بها.

وأشار الباحثون إلى أن هذا ينطبق على مسألة منح عطلة خاصة للمسلمين في أعيادهم وتقديم طعام حلال في المقاصف المدرسية.

وفي دراستهم قام علماء الاجتماع بقيادة مارك هيلبلينج وريشارد تراونمولر بتقسيم حوالي 2600 مشارك في استطلاع عبر الإنترنت إلى عدة مجموعات، وأعطيت كل منها اقتراحات مختلفة ينبغي عليهم اتخاذ موقف بشأنها.

وعُرضَ على مجموعة مقترح بالتخلي عن عطلة مسيحية مقابل عطلة إسلامية، وبلغت نسبة مؤيدي المقترح 22%. وبالنسبة للمجموعة التي طلب منها التعليق على اقتراح تطبيق عطلة إسلامية إضافية يحصل فيها كل السكان في ألمانيا على يوم إجازة، بلغت نسبة تأييد المقترح 44%.

وتم تقديم اقتراح مختلف لمجموعة ثالثة، والذي بموجبه يُمنَح المسلمون الحق في عدم العمل خلال عيد ديني مهم لهم، لكن شريطة تعويض ذلك بساعات عمل إضافية.

وكان الوضع مماثلا عندما سأل معهد "ريسبوندي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الباحثين المجموعات بشأن الطعام المقدم في المقاصف المدرسية: في المجموعة التي اقتُرحَ عليها أن تُقدَّم وجبات خالية من لحم الخنزير في مقاصف المدارس إلى جانب وجبات أخرى مراعاة للمسلمين، أيدت أغلبية قدرها 59% مثل هذا الإجراء. وفي المجموعة التي سُئلت عما إذا كان ينبغي التوقف عن تقديم لحم الخنزير في المقاصف المدرسية "مراعاة للقواعد الدينية الإسلامية"، كان تأييد هذا الإجراء أقل بكثير، حيث بلغ 21%.

ووجد العلماء أيضا أن الكثير من الناس في ألمانيا يشعرون بالانزعاج عندما يرفض مسلمون مصافحة شخص من الجنس الآخر بسبب قناعة دينية - سواء حدث ذلك في سياق العمل أو في المدرسة. ووفقا للبيانات، فإن الاستياء من هذا الرفض يقل إلى حد ما إذا قام الشخص الذي لا يريد المصافحة بوضع يده على قلبه كتحية.

وقال تراونمولر: "بوجه عام يمكن نزع فتيل النزاعات الاجتماعية إذا أوضحنا أن حقوق المسلمين لا تتنافس بالضرورة مع عاداتنا".