إصابة 7 أشخاص على الأقل بينهم رضيع في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية، من بينهم رضيع وصبي / 17 عاما/.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك عبر قناته على تطبيق تيلجرام " هناك رضيع يبلغ من العمر شهر في حالة مرضية ويتلقى العلاج في إحدى العيادات ".

وأضاف أن عدة مباني سكنية وسيارات تضررت من الانفجار والحريق الذي أعقبه.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، فإن روسيا أطلقت صاروخين من طراز إسكندر وأربع طائرات درون من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، التي ضمتها موسكو خلال عام 2014 فيما يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت القوات أن نظام الدفاع الجوي أسقط الصاروخين.

وأوضح ليساك أن حطام الصاروخين سقط فوق منطقة سكنية وتسبب في وقوع أضرار.