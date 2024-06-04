الخطوط التركية تجري محادثات لشراء 250 طائرة بوينج

تجري شركة الخطوط الجوية التركية محادثات مع شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات لصفقة شراء محتملة تشمل نحو 250 طائرة، بعد أشهر من إبرام صفقة كبيرة مع شركة "إيرباص إس إي" الأوروبية لصناعة الطائرات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، في مقابلة، إن الشركة تناقش الأسعار المستهدفة والشروط التجارية وتكلفة المحركات لما يتراوح بين 150 و175 طائرة "بوينج 737 ماكس"، فيما يشمل باقي الطلبية طائرات "787 دريملاينر" الأكبر حجما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بولات، خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في دبي، إن المحادثات في مرحلة تقديم العطاءات ولا يوجد جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي الصفقة مع بوينج عقب قرار الخطوط الجوية التركية شراء 230 طائرة من طراز "إيرباص" في ديسمبر الماضي، حيث تهدف تركيا إلى تعزيز مكانتها كقوة عالمية في مجال الطيران.