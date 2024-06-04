نقل ناشط مناخي مضرب عن الطعام في برلين إلى المستشفى

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تم نقل ناشط مناخي يشارك في إضراب عن الطعام في برلين إلى المستشفى، وفقا لحملة "الجوع حتى تكون صادقا".

وأعلنت الحملة مساء الاثنين أن فولفجانج ميتزلر-كيك /49 عاما/ تم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة الألمانية.

وكان ميتزلر-كيك مضربا عن الطعام لمدة 89 يوما، وقال فريق من الأطباء الذين يعتنون به مؤخرا إن حياته في خطر شديد.

وكان العديد من نشطاء الحملة في إضراب عن الطعام في برلين لأسابيع، وبعضهم في حالة صحية خطيرة.

ويطالب النشطاء بأن يصدر المستشار الألماني أولاف شولتس بيانا حكوميا حول أزمة المناخ يقول فيه إن "استمرار وجود الحضارة البشرية مهدد بشكل كبير بسبب أزمة المناخ".

ويطالب الناشطون أيضا بأن يعترف شولتس بالمشكلة، وأن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مرتفع للغاية بالفعل وأنه لا يوجد ميزانية متبقية لثاني أكسيد الكربون.

كما نشرت الحملة اقتباسات من ميتزلر-كيك تم إعدادها في حال تم نقله إلى المستشفى.

وقال: "من الواضح أن الحكومة أكثر استعدادا لتركنا نموت من الجوع بدلا من التحدث عن الحقائق العلمية".

ودعا المضربون عن الطعام وأنصارهم إلى احتجاجات غير عنيفة.

وناشد شولتس مؤخرا المشاركين في إضراب الجوع المناخي بإنهاء الإضراب.

ويعيش الناشطون في مخيم بوزارة الاقتصاد. وبدأ ميتزلر-كيك من ميونخ إضرابه في 7 مارس، وانضم آخرون إليه تدريجيا.