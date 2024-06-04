مبيعات التجزئة في بريطانيا تسجل نموا معتدلا في مايو

أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة سجلت نموا معتدلا في مايو الماضي، رغم عطلة نهاية الأسبوع القوية للبنوك.

وسجل إجمالي مبيعات التجزئة نموا بنسبة 7ر0% على أساس سنوي مقارنة بزيادة نسبتها 9ر3% في الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت مبيعات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 6ر3% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو، في حين تراجعت المبيعات غير الغذائية بنسبة 4ر2%.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بي آر سي" ، إنه :"رغم عطلة نهاية الأسبوع القوية لتجار التجزئة، يعني الحد الأدنى من التحسن في الطقس خلال معظم أيام شهر مايو قط انتعاشا متواضعا في مبيعات التجزئة الشهر الماضي" .

وأشارت ديكنسون إلى أن تجار ما زالوا متفائلين بأن الأحداث الكبرى مثل بطولة اليورو والألعاب الأولمبية ستعزز ثقة المستهلك هذا الصيف.

وقالت ليندا إليت، رئيسة قسم المستهلكين والتجزئة والترفيه في شركة "كي بي إم جي" في المملكة المتحدة: "رغم النمو الضئيل للمبيعات، ربما يشير ذلك إلى بعض علامات الانتعاش للقطاع، وسيحرص تجار التجزئة على استمرار هذا الاتجاه حيث سيحافظون بعناية على مستوى أسعارهم ومخزونهم وقاعدة تكاليفهم".

وأضافت إليت، أنه رغم تحسن الاقتصاد، لا يزال تعافي قطاع التجزئة هشا، حيث أحجم كثيرون عن الاستثمار الرئيسي حتى لحين ظهور علامات واضحة على أن ثقة المستهلك قد تحولت إلى إنفاق.