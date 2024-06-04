استطلاع: غالبية الألمان يعارضون عمليات اسرائيل العسكرية في غزة

في ضوء العدد الكبير من الضحايا والوضع الكارثي لسكان قطاع غزة، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية ونشر اليوم الثلاثاء، عارض 61% من الألمان العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المغلق، بينما أيد العمليات 33% من الألمان.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد الشعبي في ألمانيا للعمليات العسكرية الإسرائيلية انخفض بشكل ملحوظ، حيث كان يؤيدها في نوفمبر الماضي - أي بعد وقت قصير من هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر - 62% من الألمان ويعارضها 31% آخرين، ما يعني أن الرأي العام تبدل تقريبا تجاه الأمر في غضون الأشهر الماضية.

شمل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 30 إلى 31 مايو الماضي عبر الهاتف، 1003 أشخاص.