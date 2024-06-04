طالبان تنفذ أحكاما بالجلد ضد 63 مدانا في أفغانستان

أعلنت المحكمة العليا لنظام حركة طالبان الأفغانية ، اليوم الثلاثاء، أن محكمة محلية في إقليم ساري بول بشمالي أفغانستان عاقبت 63 مدانا بالجلد ، من بينهم 14 امرأة، بتهم ممارسة اللواط والسرقة وجرائم أخلاقية أخرى.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها، إن تنفيذ عملية الجلد تمت في ستاد رياضي بالإقليم.

وشهدت عودة نظام حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان إعادة تطبيق العقوبات البدنية، بما في ذلك عمليات الإعدام والجلد، على جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.

وانتقدت الأمم المتحدة استخدام حركة طالبان للعقاب البدني، قائلة إنه ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ودعت إلى وقف هذه الممارسة.