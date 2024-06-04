أشاد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بجماهير القلعة الحمراء وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر على التوالي.

قال محمد الدماطي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن جمهور الأهلي لا يقبل الخسارة ويرغب في حصد كل البطولات وهذه العقلية عظيمة ، مضيفا إن جماهير الأهلي بدأت الحديث عن اللقب الثالث عشر بعد ساعات قليلة من التتويج باللقب الثاني عشر.

أضاف:" جيل الأهلي مع مانويل جوزيه رفع سقف طموحات الجماهير ، وأصبحت تطمح في التتويج بجميع البطولات وليس الاكتفاء بلقب أو اثنين في الموسم".

أتم محمد الدماطي: "لابد من توجيه الشكر للجيل الحالي في الأهلي لأنه تفوق على جيل مانويل جوزيه، وعقلية جماهير الأهلي هى الأفضل على مستوى الجماهير في العالم، يكفي أن فريق مثل ليفربول ظل دون لقب الدوري الإنجليزي لمدة بلغت 30 عاما، وهو ما يرضاه الجمهور الأهلاوي".