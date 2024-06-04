الأونروا: لا توجد مياه صالحة للشرب في معظم مناطق غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة عدنان أبوحسنة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية لا سيما أزمة المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد مياه صالحة للشرب في معظم مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى توقُّف عمل محطات تحلية المياه في القطاع، إما بسبب نقص الوقود أو عدم توفر قطع الغيار.

ولفت إلى أن أهالي غزة يضطرون للسير لكيلو مترات للحصول على جالون مياه، موضحا أن الأهالي يضطرون لاستخدام مياه ملوثة، ويعتمدون على مياه البحر في الاستحمام أو الغسيل.

وأكّد أنّ المياه الجوفية ملوثة هي الأخرى، حيث تسللت إليها مياه الصرف الصحي، من دون إجراء أي عملية تنقية.