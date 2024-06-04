قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن هناك تجاهلًا لمعاناة ومأساة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، المستمرة منذ 76 عامًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن هذه المأساة تصاعدت وازدادت حدّتها منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل الاهتمام الكبير الذي تظهره الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بأسرى الاحتلال لدى المقاومة، في سلوك فاضح، يؤكّد الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، وإغماض العين عن معاناة ومأساة الفلسطينيين.

وأوضح أن الاحتلال يستمر في انتهاكاته وجرائمه ضدّ الأسرى وتصعيد كلّ أشكال الانتقام والتعذيب النفسي والجسدي، والقتل البطيء، والحرمان من العلاج والغذاء والدواء، ومن أبسط الحقوق الإنسانية، والإعدامات الميدانية للمختطفين من قطاع غزَّة في معسكرات الاحتجاز والاعتقال.

ولفت إلى أن شهادات المُفرج عنهم في قطاع غزَّة مروعة ومفجعة، والتي تروي فظاعة الانتهاكات وبشاعة الجرائم التي ارتكبت ضدّهم خلال مدَّة الاعتقال والاحتجاز.

وأشار إلى تقارير لمسئولين في وكالة الأونروا أكّدت إرسال الاحتلال 225 جثماناً لشهداء شعبنا إلى قطاع غزَّة في 3 حاويات منذ ديسمبر، ونقلتها الوكالة إلى السلطات الصحية المحلية لدفنها.

وتابع: «جيش الاحتلال كان يتخلّص من المحتجزين المُفرج عنهم أو يلقي بالجثث التي تنقل إلى الكيان وتعاد إلى قطاع غزَّة، في سياسة نازية فاشية تكشف حقيقة هذا الجيش المنعدم الضَّمير والإنسانية والمنفلت من كل القيم والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية».

وأوضح أنه بتاريخ 4 أبريل الماضي، كشف طبيب إسرائيل يعمل في مستشفى ميداني أقيم في معسكر اعتقال «سديه تيمان» بصحراء النقب عن تجاوزات قانونية ترتكب بحقّ معتقلي قطاع غزة في المعسكرات.

ونقل عن الطبيب قوله إنَّه خلال أسبوع واحد فقط تمَّ بتر ساق أسيرين بسبب مضاعفات نتجت عن تقييدهم بالأصفاد، وأكّد أن الأمر بات اعتياديًّا، كما وصف ظروف الأسرى الغزيين بالمزرية، وأنَّ مخالفات غير معقولة تقترف بحقّهم، ممَّا يعرّضهم لخطر الموت الحقيقي.