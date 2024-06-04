إسرائيل تعتزم تشكيل قوات تدخل سريع في البلدات الحدودية مع الضفة الغربية

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، اعتزامهم تشكيل "قوات تدخل سريع" في البلدات القريبة من الحدود مع الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ذلك جاء ذلك خلال تفقده ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي أدلشتاين، جنود الجيش الإسرائيلي على خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل.

وقال جالانت في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أمرتُ بتشكيل قوات تدخل ستعتمد على سكان البلدات وخرّيجي الوحدات القتالية، وهي خطوة أخرى من شأنها تعزيز العناصر الأمنية"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت الهيئة العبرية عن أدلشتاين تحذيره "من مغبّة تكرار هجمات 7 أكتوبر"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة جنوب إسرائيل. وأضاف أدلشتاين أن "خط التماس يبعد عن مدن أواسط البلاد كيلومترات معدودة".

وذكرت هيئة البث أن "جالانت كشف النقاب عن أن إسرائيل ستشكل قوات تدخل سريع في قرى خط التماس المجاورة للضفة الغربية".