اليابان: أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية الأميرة يوريكو تبلغ 101 عاما

بلغت الأميرة يوريكو، أرملة الأمير الراحل ميكاسا، 101 عاما اليوم الثلاثاء، وهو أكبر عمر يبلغه أحد أفراد العائلة الإمبراطورية في اليابان منذ بدء تحديث البلاد مع إطلاق عصر ميجي في عام 1868، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتتلقى الأميرة العلاج بالمستشفى بسبب التهاب رئوي حاد منذ أوائل مارس الماضي. وكان زوجها الراحل الأمير ميكاسا ن واحدا من ثلاثة أشقاء للإمبراطور هيروهيتو ، المعروف بعد وفاته باسم الإمبراطور شووا ، جد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.

وقال بويتشيرو كورودا ، نائب المضيف الأول لهيئة البلاط الإمبراطوري ، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إنه سيواصل رعاية الأميرة والعناية بها "نظرا لكبر سنها".

ووفقا للبلاط الإمبراطوري، لم تظهر الأميرة علنا منذ يوم رأس السنة الجديدة عندما حضرت احتفالا في القصر الإمبراطوري في طوكيو وزارت مقر إقامة الإمبراطور والإمبراطورة السابقين.

وتوفي الأمير ميكاسا ، الذي تزوجته في عام 1941 ، عن عمر يناهز 100 عام في عام 2016.