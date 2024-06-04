أجرى مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة داخل مبنى الوحدة المحلية، لمتابع أعمال تطوير الجارية بقاعة المؤتمرات الكبرى، وسير العمل داخل الإدارات الخدمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين والتيسير عليهم.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري أعمال صيانة وتطوير شاملة لقاعة المؤتمرات لتستوعب ما يقرب من 300 شخص، وجاهزيتها لعقد الندوات، إضافة إلى تطوير بعض المكاتب وتتضمن أعمال دهانات، و تجهيزات خاصة بحفظ ملفات المكاتبات وصيانة التكيفات.

وتفقد رئيس المدينة مكاتب العاملين، ووجه بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى ، وعدم التباطؤ و تأخير الرد على طلبات المواطنين.

كما عقد لقاءًا مع جميع العاملين بإدارة الشؤون القانونية، للتأكيد على متابعة العمل وإنجاز كافة الطلبات المقدمة من المواطنين من خلال المنظومة الجديدة، والرد على هذه الطلبات في ضوء المدة المحددة الخاصة بكل طلب. رافق رئيس المدينة، أحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، ومديرة الشؤون المالية.