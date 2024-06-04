أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا "جورجيت جانيون"، اليوم الثلاثاء، على استعداد البعثة لدعم كل جهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة ، وتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن ذلك جاء خلال لقاء جانيون بالنائب بالمجلس الرئاسي "عبد الله اللافي " اليوم الثلاثاء،بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.

وأفاد المكتب بأن جانيون اطلعت اللافي على نتائج زيارتها لمدينة غدامس، واللقاءات المحلية التي أجرتها خلال هذه الزيارة، ونتائج جولاتها و لقاءاتها الأخيرة في عدد من مدن الشرق الليبي.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي بعمل البعثة، وتعاونها المستمر في مجال المصالحة، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.