ارتفاع عدد ضحايا فيضانات جنوب ألمانيا إلى 5

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة نتيجة الفيضانات في جنوب ألمانيا إلى خمسة أشخاص، حسبما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن امرأة لقيت حتفها بعدما انحرفت سيارتها عن الطريق أمس الاثنين، وسط فيضانات في بلدة ماركت ريتنباخ الصغيرة بولاية بافاريا، وتم انتشال جثة المرأة البالغة من العمر 57 عاما في وقت لاحق بموقع الحادث.

ووفقا للتحقيقات الأولية، كانت المرأة تسير على طريق غمرته المياه بالقرب من ماركت ريتنباخ بعد أن تجاوزت حاجز تحذير.

وفي الجزء المغلق من الطريق، انزلقت السيارة وانحرفت إلى جانب الطريق، في منطقة عشبية كان فيها مستوى المياه مرتفعا جدا.

وقالت الشرطة إن المرأة أجرت مكالمة طوارئ بهاتفها المحمول ولكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه فرق الطوارئ كانت السيارة "مغمورة بالكامل تقريبا".

وكانت السلطات أبلغت في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص نتيجة الفيضانات في بافاريا وولاية بادن فورتمبيرج المجاورة. وأحد الضحايا رجل إطفاء كان في طريقه لمساعدة المحاصرين بسبب الفيضانات. واستمر البحث، اليوم، عن رجل إطفاء آخر فقد خلال الليل.

ولكن الشرطة قالت إن تيار المياه كان قويا جدا في المنطقة القريبة من بلدة أوفينجن حيث انقلب قاربه، لدرجة تعذر معها البحث إلا من الجو، أو بعض أماكن الأرض الجافة.

ولا يزال الوضع في بافاريا يعد حرجا ، بينما تحسن بشكل كبير في بادن فورتمبيرج.