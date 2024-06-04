حماس: الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 200 طفل يواجهون ظروف تعذيب قاسية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 200 طفل فلسطيني، يواجهون بعد السابع من أكتوبر الماضي؛ ظروفا قاسية ويتعرضون لكل أصناف التعذيب الجسدي والنفسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال اعتراف بوجود 865 معتقلا في معسكراته وسجونه، وأطلق عليهم (مقاتلين غير شرعيين)، وهم المختفون قسريا فيما كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن اعتقال أكثر من 4000 من قطاع غزَّة منذ بداية الحرب، كما صدر أمر اعتقال دائم حسب وصفهم، بحق 2000 منهم.

وأشار إلى رفض الاحتلال إعطاء أية معلومات حول الأسرى المختطفين للجهات والمنظمات الدولية المعنية.

وأوضح أن تقارير حقوقية كشفت أن جيش الاحتلال يستنسخ جرائم العصابات الصهيونية إبان نكبة تهجير الفلسطينيين عام 1948، في نهج وسياسة انتقامية تمعن في التنكيل والبطش وصلت لحد تحويلهم لممارسة سلوك حيواني في تصرفاتهم وحياتهم وإجبارهم على ذلك تحت الضرب والتعذيب وممارسة كل أشكال البطش بحقهم.

ولفت إلى أن الجرائم والانتهاكات تشمل الإعدامات الميدانية المُمنهجة للمحتجزين، والتقيّد بالقيود البلاستيكية وهم معصوبو الأعين، وتعمد إذلال المختطفين عند اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، والحرمان من النّوم والأكل والماء، والضرب المبرح بأسلاك الكهرباء والأسلحة الرشَّاشة، والتعذيب الانتقامي وكل أنواع التشفي والإذلال، والإيذاء النفسي بالسب والشتم، والتّعرية المشينة والضرب القاسي على كل أنحاء الجسم، والحرمان من الرّعاية الصحيّة اللازمة.