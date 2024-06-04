قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن سول تعتزم استثمار 5ر2 تريليون وون (8ر1 مليار دولار أمريكي) في تطوير تقنيات المفاعلات النووية من الجيل التالي بحلول عام 2034.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها اليوم الثلاثاء، إن هذا الاستثمار يستهدف دعم الشركات الخاصة التي يمكنها بناء الجيل التالي من المفاعلات النووية وتسويق التكنولوجيا.

وتعتزم كوريا الجنوبية تأمين التقنيات الرئيسية لتطوير مفاعلات نووية معيارية صغيرة بهدف دخول السوق العالمية لتلك المفاعلات في ثلاثينيات القرن الجاري.

وقالت الوزارة إن سول تعتزم أيضا العمل على تطوير مفاعلات الجيل الرابع، ومن بينها المفاعل السريع الذي يتم تبريده بالصوديوم، والمفاعل ذو الحرارة المرتفعة الذي يتم تبريده بالغاز، ومفاعل الملح المنصهر، مشيرة إلى أنها ستصدر خارطة طريق مفصلة لتطويرها في وقت لاحق من هذا العام.