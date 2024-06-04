إيران: تسجيل 80 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية

أعلنت إيران اليوم الاثنين عن تقدم 80 شخصا للترشح لخوض الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية .

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن وزير الداخلية الايراني، أحمد وحيدي، قوله اليوم، في ختام اليوم الخامس والأخير للتقدم للترشح في الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا.

كان قد تمت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مروحية في 19 مايو الماضي.

وبدأ تسجيل المرشحين يوم الخميس الماضي ولمدة خمسة أيام.

وبعد ذلك، ستكون هناك مهلة سبعة أيام أمام مجلس صيانة الدستور لدراسة أهلية المرشحين وبالتالي الاعلان عن أسماء المرشحين يوم 11 يونيو الجاري.

وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 12 يونيو وتستمر حتى 27 منه، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة يوم 28 يونيو، ويتم فيها انتخاب الرئيس التاسع للبلاد باقتراع مباشر من الشعب.

يشار إلى أن عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق الانتخاب يبلغ 61مليونا و172ألفا.