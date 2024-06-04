قال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن مقترح الاتفاق بشأن غزة الذي تحدث عنه الرئيس جو بايدن هو مقترح إسرائيلي، و"نحث حركة حماس على القبول به.

وأضاف كيربي، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن بايدن يرى أن مقترحه يمثل فرصة كبرى لوقف الحرب والقرار الآن يعود لحماس، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "نتحدث عن مقترح إسرائيلي ولا يمكننا أن نطلب من إسرائيل الموافقة على مقترح وضعته بنفسها"، معربا عن أمله في أن تقبل حماس المقترح وتنفذه بأسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق ببنود مقترح الاتفاق، أوضح كيربي أنه يشمل وقفا للعمليات العسكرية وانسحابا من قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر وقطر تعهدتا بضمان التزام حماس بما تعهدت به، فيما التزم بايدن بضمان تنفيذ إسرائيل ما يخصها.

أما حول زيارة كبير مستشاري بايدن لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى المنطقة، أوضح كيربي أنها ستركز على ضمان إعادة فتح معبر رفح.