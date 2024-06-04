 أكبر شريك بحكومة نتنياهو يعلن دعمه الكامل لاتفاق محتمل بشأن المحتجزين - بوابة الشروق
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أكبر شريك بحكومة نتنياهو يعلن دعمه الكامل لاتفاق محتمل بشأن المحتجزين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:39 م

أعلن حزب شاس، أكبر شريك في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لاتفاق محتمل بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
وقال حزب شاس، خلال بيان، إنه سيقدم "الدعم الكامل" لاتفاق محتمل لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس حتى لو كان ذلك يستلزم "خطوات بالغة التأثير" في استراتيجية الحرب على غزة، وفقاً لما نقله "سكاي نيوز عربية".
وجاء بيان الحزب الديني المتشدد الذي يشغل 11 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست بعد معارضة علنية لمثل هذا الاتفاق من جانب شريكين من أقصى اليمين في الائتلاف.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أكدا أن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة يقدم خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".
وأضاف البيت الأبيض: "أكد الرئيس استعداد إسرائيل للمضي قدما ف البنود التي جرى تقديمها الآن إلى حماس".

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