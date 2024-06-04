أعلن رئيس تشيلي، جابريال بوريتش، أن بلاده ستنضم إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضح بوريتش، في خطاب ألقاه أمام الكونجرس التشيلي، أن حكومته قررت الانضمام إلى هذه الدعوى في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

أصول الجالية الفلسطينية في تشيلي

تشيلي هي موطن لأكبر عدد من السكان الفلسطينيين خارج الشرق الأوسط.

ساعد هذا الشتات الفلسطيني، الذي يبلغ حاليًا ما يقل قليلاً عن 500 ألف شخص، في تشكيل ما يقرب من قرن من الزمان من السياسة التشيلية تجاه فلسطين.

وفي قلب هذا المجتمع، لم تكن فلسطين بمثابة نقطة تجمع للمغتربين فحسب، بل كانت أيضًا أداة للتبادل الثقافي والدبلوماسية، بحسب موقع "كونفيرسشن".

بدأت الموجة الأولى من المهاجرين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى تشيلي في خمسينيات القرن التاسع عشر، عندما فر الناس من حرب القرم.

وصلت موجة ثانية من اللاجئين قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى، اعتبارًا من عام 1909، وسعت الإمبراطورية العثمانية الخدمة العسكرية الإجبارية لتشمل الشباب المسيحيين واليهود.

فر الكثيرون من التجنيد الإجباري، في حين فقدت الأسر التي أُجبر أبناؤها على الخدمة العسكرية معيلها وسقطت في الفقر، فاختارت مغادرة فلسطين.

جاءت الفترة الكبرى الأخيرة للهجرة من فلسطين إلى تشيلي في أعقاب نكبة عام 1948، عندما أُجبر 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم.

وصل معظم المهاجرين إلى ميناء بوينس آيرس قبل السفر عبر الأرجنتين والدخول إلى تشيلي عبر جبال الأنديز على البغال.

مع نمو الشتات الفلسطيني في تشيلي من حيث العدد والثروة، قاموا بإنشاء سلسلة من المؤسسات المجتمعية بما في ذلك نادي ذبالستيو.

تأسس الفريق فعلياً عام 1916 في العاصمة التشيلية سانتياجو كفريق هواة.

ولكن في عام 1952 فقط أصبح بالستينو محترفًا. تم افتتاح الملعب الحالي للنادي، لا سيستيرنا، في عام 1988 وما زال يمثل مركزًا ثقافيًا للمجتمع الفلسطيني.

بالستينو ليس نادي كرة القدم المحترف الوحيد في تشيلي الذي أسسته مجتمعات الشتات.

تأسس نادي Audux Italiano على يد إيطاليين في عام 1910، وتأسس Club Unión Espoñola على يد الإسبان في عام 1897. منذ عام 1933، تتنافس الأندية الثلاثة في مباريات الديربي السنوية المعروفة باسم Clásico de Colonias (كلاسيكية المستعمرات).

ومع ذلك، فإن بالستينو هو الوحيد الذي مارس مثل هذا النفوذ السياسي في كل من تشيلي.

وقد ساهم هذا الشتات الفلسطيني في تشكيل السياسة التشيلية تجاه فلسطين، وفي عام 1947، امتنعت تشيلي عن التصويت في الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين.

وفي عهد الرئيس المحافظ سيباستيان بينيرا، اعترفت تشيلي بدولة فلسطين في عام 2011.