وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان مقترح بايدن بشأن الأوضاع في غزة

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيا خلال اتصال تلقاه اليوم الثلاثاء من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال "للمستجدات في قطاع غزة بما في ذلك المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها إضافة إلى التطورات في السودان".

وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد بداية الشهر الحالي ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وعقد وزراء خارجية الإمارات و السعودية وقطر والأردن ومصر ، أمس الاثنين، اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة، في وقت شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لم يوافق على نهاية الحرب، زاعماً أن الرئيس الأمريكي "قدم جزءاً فقط من الخطوط العريضة للصفقة".