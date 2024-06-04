قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض حاليًّا لموجة شديدة الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أنّ ذروة الموجة الحالية لم تأتِ بعد، موضحا أن درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة تبلغ 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية، باستثناء المناطق الشمالية، موضحًا أن الموجة الحالية تبدأ في الانكسار يوم السبت.

وأوضح أن يوم السبت سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة حتى شمال الصعيد بما يتراوح بين ثلاث وأربع درجات.

وأكّد أن البلاد بدأت دخول الأجواء شبه الصيفية، موضحا أن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في شهر يونيو تكون مرتفعة وتتراوح بين 33 و35 درجة مئوية. ونوه إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بشكل تدريجي لتبلغ أعلى مستوى في شهر يوليو المقبل.