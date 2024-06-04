وكيل وزارة التعليم بالشرقية يكشف لـ الشروق موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن أعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي (دور مايو 2024) لا تزال جارية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص مساء اليوم الثلاثاء لـ «الشروق»، أنه سوف يجرى اعلان النتيجة مساء غدا الأربعاء، او بحد اقصى صباح الخميس، حتى يتم الانتهاء من عملية رصد الدرجات.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن استمرار عملية التدقيق ورصد الدرجات حتى الآن يعود لارتفاع عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في المحافظة التي تُعد الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة في العملية التعليمية.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة 141530 طالبا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1100 طالب وطالبة، و71 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمدرسة الأمل للصم والبكم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين، وطالبين اثنين من الطلاب المرضى بمستشفى 57357.



