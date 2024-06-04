ألمانيا تعتزم استثمار حصيلة بيع جزء من حصتها في دويتشه تيليكوم في شبكة السكك الحديدية

أعلنت وزارة المالية الألمانية بيع بنك الاستثمار الألماني المملوك للدولة "كيه.إف.دبليو" 110 ملايين سهم من أسهم شركة الاتصالات العملاقة دويتشه تيليكوم، مشيرة إلى اعتزام الحكومة استغلال الحصيلة في تطوير شبكة السكك الحديدية.

وقالت الوزارة في بيان "الحكومة الاتحادية ستستخدم الحصيلة الصافية من الصفقة لتعزيز الموقف الرأسمالي لشركة السكك الحديدية دويتشه بان وتوسيع البنية التحتية للسكك الحديدية في ألمانيا بطريقة تتطلع إلى المستقبل"، دون الإشارة إلى قيمة الصفقة.

يذكر أن شبكة السكك الحديدية في المانيا تعتبر متقادمة وتعمل بأقصى من طاقتها التشغيلية، حيث تؤدي اضطرابات التشغيل وعمليات الإصلاح والتشييد على طول الطرق الرئيسية إلى مشكلات مزمنة في الخدمة.

وفي نهاية أبريل الماضي أعلنت دويتشه بان المملوكة للدولة خطة لتجديد 2000 كيلومتر من شبكة خطوط السكك الحديدية خلال العام الحالي كجزء من خطة لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية.

وأعلن بنك كيه.إف.دبليو أمس اعتزامه بيع جزء آخر من حصته في دويتشه تيليكوم لمؤسسات استثمارية مقابل نحو 5ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار).

وستؤدي عملية البيع هذه إلى خفض حصة الدولة الألمانية - التي تحتفظ بها بشكل مباشر وغير مباشر من خلال بنك التنمية الألماني - إلى 8ر27٪.

وقال البنك،: "سيظل بنك التنمية الألماني والدولة أكبر المساهمين في دويتشه تليكوم إيه جي".