انطلاق تدريبات جوية لقوات الناتو فوق شمال ألمانيا

بدأت تدريبات "تايجر ميت" الجوية فوق شمال ألمانيا، بمشاركة طائرات وقوات من 11 دولة عضوا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب دولتي سويسرا والنمسا غير الأعضاء بالحلف.

وأوضح متحدث باسم قاعدة جاجيل في ولاية شلسفيج-هولشتاين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 60 طائرة ومروحية مقاتلة من دول أخرى، بالإضافة إلى نحو 1100 جندي، ستنضم إلى سلاح الجو الألماني في المناورات.

وقال المتحدث إن الرياح في جنوب البلاد يوم الجمعة الماضية، أثرت على خطط الطيران الأصلية في ذلك اليوم. وأضاف "ولكنها وصلت جميعها". وأجريت التدريبات الأولى خلال صباح الإثنين، وكان من المقرر إجراء طلعات أخرى بعد الظهر.

ومن غير المقرر تسيير طلعات مسائية في الأيام المقبلة.

وقام متحمسون هواة بتصوير الطلعات الجوية يوم الاثنين، ومن المتوقع أن ينضم ما يصل إلى 1500 شخص إلى "يومين من المراقبة" في السابع والعاشر من حزيران/يونيو الجاري. ويتم تجهيز الطائرة تقليديا بطلاء خاص أو رقائق معدنية للتمرين.

ومن المقرر استمرار المناورات حتى 14 يونيو الجاري.

ومن المقرر أيضا أن يحتفل السرب في جاجل بمرور 30 عاما على تأسيسه كجزء من مناورة الناتو.

وقال الجيش الألماني إن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء وتبادل الخبرة الجوية والفنية.

وأشار الجيش الألماني إلى أنه سوف يتم كل يوم وضع سيناريو تخيلي يصبح أكثر تعقيدا مع تقدم المناورات.

وأضاف الجيش أن هذه المناورات تعد واحدة من أكبر المناورات بالنسبة للعمليات الجوية المشتركة في أوروبا، كما أنها تقدم تجربة قيمة للقوات الجوية المشاركة.

كان الناتو قد اختتم في 31 مايو العام الجاري أكبر مناورة تحت مسمى "المدافع الصامد" ، وشارك فيها أكثر من 90 ألف جندي من 32 دولة عضو في الناتو بالإضافة إلى 50 سفينة حربية ، و1100 مركبة قتال . وكانت المناورة قد انطلقت في يناير الماضي.

وتم إجراء سلسلة من المناورات تحت مسمى "المدافع الصامد" من جانب الناتو كرد فعل على تغير الوضع الأمني في أوروبا نتيجة للغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا منذ أكثر من عامين.