شولتس: قراري بشأن أوكرانيا لا يساهم في التصعيد

لا يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أي خطر في تحوله الأخير بشأن سياسته تجاه أوكرانيا، حيث سمح لكييف باستخدام الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لضرب الأراضي الروسية.

وقال شولتس في مقابلة مع محطة الإذاعة البافارية "أنتين بايرن" يوم الاثنين: "نحن على يقين من أن ذلك لن يساهم في التصعيد، لأنه، كما وصف الرئيس الأمريكي أيضا، يتعلق فقط بالقدرة على الدفاع عن مدينة رئيسية مثل خاركيف، على سبيل المثال. وأعتقد أنه من المنطقي للجميع أن يكون هذا ممكنا."

وقد اتخذ القرار "بعناية" مع "أصدقاء وحلفاء" ألمانيا.

وشدد المستشار الألماني على أن الحكمة مطلوبة. وأضاف: "يمكن لمواطني ألمانيا الاعتماد على ذلك. لن أسمح لأي ضغط بإقناعي باتخاذ قرار غير صحيح وليس في الوقت المناسب".

وكان المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت قد أعلن يوم الجمعة قرار المستشار الألماني السماح لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو بإطلاق أسلحة قدمتها ألمانيا ضد أهداف عسكرية في روسيا.

وفي اليوم السابق، سمحت الحكومة الأمريكية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية على نطاق محدود ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وبررت كل من ألمانيا والولايات المتحدة هذه الخطوة بالهجوم الروسي الأخير على منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.