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بيانات: إيطاليا استقبلت أعلى عدد سائحين على الإطلاق خلال عام 2023

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:14 م

أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء الإيطالية ووزارة السياحة أن إيطاليا استقبلت أعلى عدد سائحين على الإطلاق خلال عام 2023.

وجاء في بيان مشترك للهيئة والوزارة في روما اليوم الثلاثاء أن إيطاليا استقبلت العام الماضي أكثر من 134 مليون سائح، كما سجلت نحو 451 مليون ليلة مبيت في منشآت الإقامة.

وقالت هيئة الإحصاء إن هذه أعلى أرقام على الإطلاق يتم تسجيلها في قطاع السياحة.

وبالمقارنة بعام 2022، فإن عدد السائحين ارتفع بنسبة 4ر13% وليالي المبيت بنسبة 5ر9%.

وقد تجاوزت الإحصاءات ما تم تسجيله خلال عام 2019، العام الذي سبق جائحة كورونا، حيث بلغ عدد السائحين نحو 131 مليون و ليالي المبيت 436 مليون ليلة.


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