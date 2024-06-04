تراجع كبير في أسعار الخضروات والبقوليات بأسواق كفر الشيخ

شهدت أسواق محافظة كفرالشيخ خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا في أسعار الخضراوات والبقوليات مثل، الطماطم، والجزر، والفلفل، والفول، والفاصوليا، واللوبيا.

وأجرت الشروق جولة تفقدية بالأسواق للتعرف على آراء المواطنين في الأسعار.

وأكدت هويدا محمد، ربة منزل، من مركز قلين، انخفاض أسعار الخضار خلال الأيام الماضية، حيث وصلت أسعار الطماطم إلى 4 جنيهات بدلا من 10 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الجزر إلى 7 جنيهات بدلا من 15 جنيها، كذلك انخفض سعر الفلفل إلى 5 جنيهات بدلا من 15 جنيها، قائلة: "اتمنى أن تشهد المنتجات الأخرى انخفاضا في الأسعار" .

بينما قالت نعمة محمود، موظفة، من مركز قلين، إن أسعار الفول انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين من 50 جنيها إلى 25 جنيها للكيلو، والفول "المفصص" انخفض من 70 إلى 35 جنيها للكيلو، بينما انخفضت أسعار اللوبيا من 100 جنيه إلى 60 جنيها، والفاصوليا انخفضت من 90 إلى 70 جنيها، بينما وصل سعر العدس إلى 55 بدلا من 90 جنيها للكيلو.

وتمنت محمود أن تخفض أسعار الدجاج واللحوم والأسماك وباقي السلع، مطالبة التموين بشن حملات كثيرة من أجل ضبط الأسعار والأسواق .

بينما أوضح علي حسن، تاجر حبوب، من قلين، أن أسعار الحبوب والبقوليات انخفضت نتيجة استقرار الأسواق وتوافر السلع بالأسواق وانخفاض أسعار العملة الصعبة، وهو ما تسبب في توافر السلع بمختلف الأسواق.

وأشار محمد صلاح دشيشة عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ"الشروق"، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة توافر السلع بالأسواق، مؤكدا أن المحافظة والتموين والغرفة التجارية تقوم بدور كبير في توفير السلع وتلبية مطالب الأهالي .

ولفت إلى أن التموين شنت حملات تموينية مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار.