تعليم الوادي الجديد يختتم برنامجه التدريبى الثاني لمعلمات وموجهات رياض الأطفال

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على ختام فعاليات الحقيبة التدريبية الثانية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال والتى جرى تنفيذها بالتنسيق مع توجيه عام رياض الاطفال وإدارة التدريب بالمديرية، وذلك بمشاركة وحضور 435 متدربة من جميع الإدارات التعليمية.

وقال عبدالعزيز، أن التدريب حقق نجاح متميز وتفاعل من المتدربات داخل قاعات التدريب لإكتساب المهارات وتنمية مهاراتهن فى التدريس القائم على اللعب، مؤكدا أنه تم إعداد البرنامج بناء على نتائج دراسة الاساس بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم من خلال نخبة متميزة من المختصين ذوى الخبرة.