ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أسطوانة غاز في مدينة حيدر آباد الباكستانية إلى 18 قتيلا

قال مسؤولون في مدينة حيدر آباد بإقليم السند الباكستاني اليوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا انفجار أسطوانة غاز ارتفعت إلى 18 قتيلا.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مستشفى كراتشي المدني القول إن عدد المصابين جراء الحادث يبلغ خمسة مصابين.

وكان انفجار قوي قد وقع في محل لإعادة تعبئة أسطوانات غاز البترول المسال الخميس الماضي، مما أسفر عن إصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء في منطقة باريتاباد في حيدر آباد.

وعندما تحرك الأشخاص نحو المحل لإخماد الحريق بعد وقوع الانفجار الأول، وقع انفجار ثان قوي، وتسبب في اندلاع النيران في المحل وبعض المنازل المجاورة والمحال في المنطقة المكتظة بالسكان.