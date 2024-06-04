النمسا تغلق نهر الدانوب أمام حركة الشحن والملاحة بسبب الفيضانات

أغلقت السلطات النمساوية اليوم الثلاثاء مجرى نهر الدانوب بصورة كاملة في النمسا أمام حركة الشحن والملاحة بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في البلاد وفي جنوبى ألمانيا المجاورة.

وأعلنت الشركة الحكومية المشغلة لحركة الشحن بالممر المائي / فيا دوناو / عن الإغلاق اليوم الثلاثاء.

وقال كريستوف كاسبار، المتحدث باسم شركة " فيا دوناو" ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكن ضمان السلامة فوق مستوى معين من المياه".

وتعتمد المدة التي سيظل فيها هذا الإجراء ساري المفعول على هطول المزيد من الأمطار ومستويات المياه في روافد نهر الدانوب.

ويتدفق نهر الدانوب لمسافة تزيد على 350 كيلومترا عبر النمسا، من مدينة باساو الحدودية البافارية إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، الواقعة أيضا على الحدود .

وأجبر الإغلاق بعض السفن السياحية على الرسو في لينز، حيث فاض نهر الدانوب وطغت المياه على ضفافه اليوم الثلاثاء. كما تم إغلاق بعض الطرق البرية .

وفي مدينة شاردينج ، التي تقع على نهر " إن " ، وهو أحد روافد نهر الدانوب، تمت زيادة إجراءات الحماية لمنع حدوث فيضانات كبيرة.

ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه فى نهر الدانوب البافاري عبر الحدود في ألمانيا، تم تسجيل ارتفاعات طفيفة أيضا في مستويات مياه نهر الدانوب النمساوي العلوي، حسبما ذكرت الهيئة الهيدروغرافية للنمسا العليا وهى الهيئة المسؤولة عن عمليات المسح النهرى والبحرى بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وتوقع الخبراء بصورة عامة أن يتحسن الوضع قريبا .