 نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: بوتين يغمر الاتحاد الأوروبي بالأخبار الكاذبة عبر تليجرام - بوابة الشروق
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نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: بوتين يغمر الاتحاد الأوروبي بالأخبار الكاذبة عبر تليجرام

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 12:33 م

قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية، فيرا جوروفا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"الجهات الفاعلة المعادية الأخرى" يستغلون افتقار الاتحاد الأوروبي إلى ضوابط لتنظيم منصة "تليجرام"، وينشرون أخبارا زائفة في الدول أعضاء التكتل بشرق أوروبا.

وأضافت جوروفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، "إن منصة تليجرام تمثل مشكلة".

وقالت جوروفا إن خدمة تليجرام "تنشط بشكل خاص في الدول الأعضاء بشرق أوروبا والتي لدينا فيها أقلية ناطقة بالروسية".

وأوضحت أن منصة تليجرام تشكل "حالة خاصة" لأنها تدعي أن لديها 42 مليون مستخدم فقط في التكتل، أي أقل من عتبة الـ 45 مليون مستخدم اللازمة للخضوع للتدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يضع حواجز حماية ضد انتشار المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت.

وقالت جوروفا "نتحقق الآن من صحة هذا الرقم، وحال اكتشفنا أنه يزيد عن 42 مليونا، سيتعين علينا أن ننظر بعمق في كيفية عمل تليجرام".

يشار إلى أن منصة تليجرام مملوكة لمواطن روسي غادر البلاد قبل عقد.

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