العراق تعتقل مخربين حاولوا الهجوم على مقر شركة عراقية جنوبي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي بأن قوات من الشرطة العراقية تمكنت، اليوم الثلاثاء، من اعتقال عدد من المخربين الخارجين على القانون أثناء محاولتهم الهجوم على مقر شركة عراقية تعود للقطاع الخاص في مدينة عويريج الصناعية جنوبي بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وزع اليوم أنه "بعد تجمع عدد من الخارجين على القانون ومحاولة الإعتداء على شركة ألبان "كانون" العائدة إلى القطاع الخاص وتخريب محتوياتها في منطقة عويريج جنوب بغداد قامت قوات من الشرطة بتطويق المكان تم إلقاء القبض على عدد منهم.

وأوضح البيان كما تم"ضبط مركبة حكومية نوع /نيسان بترول/ بحوزة المخربين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

وتشهد بغداد منذ أيام هجمات تطال مصالح أجنبية في العراق أبرزها سلسلة مطاعم "كي في سي" الأمريكية ووكالة "شركة كتربلر" الأمريكية ومعهد "كامبريدج" لتدريس اللغة الانكليزية قامت بها جماعات مسلحة ذكرت وزارة الداخلية أنها اعتقلت عددا منهم.

وتعد منطقة عويريج الصناعية من أهم المدن الصناعية في بغداد التي تضم معامل ومصانع للقطاع الخاص عند مدخل بغداد الجنوبي كما تضم مقرات لعدد من القوات الأمنية.