البنك المركزي التركي يشير إلى تسارع ملحوظ في تضخم أسعار الطاقة خلال مايو

أشار البنك المركزي التركي إلى وجود تسارع ملحوظ في تضخم أسعار الطاقة خلال شهر مايو الماضي، استنادا إلى تأثيرات القاعدة الإحصائية بسبب انتهاء الخطة الحكومية لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للأسر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن البنك قوله في تقريره الشهري بشأن تطورات الأسعار، إن المطاعم والفنادق، والخدمات التعليمية، شهدت ارتفاعا كبيرا في الزيادات الشهرية في الأسعار.

وساهم المسار المعتدل لليرة في انخفاض كبير في أسعار المنتجين الشهرية، بينما ارتفعت أسعار المنتجين السنوية بناء على تأثيرات القاعدة الإحصائية المنخفضة.