كشفت الإعلامية عزة مصطفى، معاناة الطفل رجب الذي يعاني من تعدد الأمراض التي تصيبه: "طفل صغير ولكن حكايته توجع القلب، عنده 14 سنة قضى معظمها في المستشفيات".

وقالت "عزة"، خلال تقديم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: "يا ناس يا هووه يا أهل مصر إلى كل من يستطيع ويهمه الأمر رجب الصغير حبيب قلبي بياخد كمية كبيرة من الأدوية".

وأضافت: "رجب عنده كمية أمراض غير طبيعية الولد بيقول المستشفى بقيت بيتي الأول، وإن شاء الله يا رجب في ناس هتتواصل معانا". وأكملت: "بقول لأم رجب اطمني في كتير ممن يهمهم الأمر هيتواصلوا معانا ويقدموا الدعم اللازم ويخف ويسترد عافية وصحته ويلعب مع العيال ويعيش حياته".

ومن جانبه قال الطفل رجب، إنه يعاني من أمراض كثيرة مثل السكري وتضخم في الكبد، والتهاب في جدار المعدة، وكسر في الجمجمة بسبب حادثة تعرض لها عندما كان يبلغ من العمر عام وشهرين. وأضاف رجب، لكاميرا برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: "عاوز طبيب متخصص يبص على حالتي ونفسي أعيش حياتي طبيعية زي أقراني، لأن معظم حياتي قضيتها في المستشفيات".

فيما قالت أم رجب: "ابني عمل حادثة عندما كان عنده 14 شهرًا وعقله ادشدش والمخ كان طالع ونازل، ومن كتر دخوله المستشفى عمله تدهنات على الكبد، وزيادة نسبة السكري، وتقرحات في المعدة وعنده فيروس سي".

واختتمت أم رجب، حديثها عن حالة ابنها المليئة بالأوجاع: "نفسي دكتور يتبنى حالة رجب عشان ياكل، ويعيش طبيعي ويعيد في البيت ويلاقي العلاج اللي يشفيه".