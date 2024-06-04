التقت وزيرة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية، سونغ ميريونغ، مع وزير الأراضي والزراعة ومصايد الأسماك والمياه والتنمية الريفية في جمهورية زيمبابوي، أنكسيوس جونجوي ماسوكا، وذلك على هامش القمة الكورية الإفريقية المنعقدة في سيول على مدار يومي 4 و5 يونيو الجاري؛ لتقييم التعاون الزراعي الثنائي الذي تم تحقيقه حتى الآن بين الجانبين، ومناقشة سبل توسيع التعاون والتبادلات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة الكورية، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، لطالما كانت زيمبابوي على علاقة تعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الزراعة. فمنذ عام 2010، شاركت زيمبابوي في مبادرة التعاون الغذائي والزراعي بين كوريا وأفريقيا (KAFACI)، وفي عام 2016، انضمت البلاد إلى الشراكة الكورية للابتكار الزراعي (KOPIA).

وفي 5 يونيو الجاري، في المؤتمر الزراعي الكوري الأفريقي الذي سيُعقد في سيول، ستوقع كوريا الجنوبية وزيمبابوي مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "حزام الأرز K-Ricebelt". كما سيتبادل الجانبان الآراء حول التعاون الوثيق لمعالجة قضية الأمن الغذائي في زيمبابوي.

ومشروع K-Ricebelt هو مشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) يهدف إلى تبادل بذور الأرز عالية الإنتاجية في كوريا الجنوبية والخبرة الزراعية؛ لزيادة إنتاجية الأرز في أفريقيا.

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة الزراعة الكورية عن رغبة بلادها في زيادة التعاون الثنائي النشط بين البلدين، وإمكانية استخدام الآلات والمعدات الزراعية الكورية على نطاق واسع في الزراعة في أفريقيا.

ومن جانبه، أعرب وزير الأراضي والزراعة الزيمبابوي عن نية بلاده في التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات متنوعة، مثل تنويع سلاسل توريد الأسمدة، وتطوير الآلات الزراعية، ورعاية صناعة تجهيز الأغذية، وغيرها