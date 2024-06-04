منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف توفير إمدادات الغذاء إلى قطاع غزة

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أعلنت منظمة الطبخ المركزي العالمي «WCK»، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف توفير إمدادات الغذاء إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة «جورزاليم بوست» العبرية، إن المنظمة قدمت منذ بداية الحرب وحتى شهر فبراير الماضي، أكثر من 32 مليون وجبة لمواطني غزة.

والأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الخيرية وقف عملها في رفح جنوب قطاع غزة، بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة في المحافظة.

وتتخذ المنظمة غير الحكومية من الولايات المتحدة مقرا، وتقدم وجبات طعام للنازحين في غزة.

وكانت المنظمة الخيرية قد استأنفت عملها مؤخرا بعد وقفه في أعقاب مقتل 7 من عمالها في 3 غارات جوية إسرائيلية على سياراتهم في أبريل الماضي.

وأثار مقتل العمال، وهم أسترالي وثلاثة بريطانيين وأمريكي وفلسطيني وبولندي، غضبا عالميا إزاء إسرائيل.

وزعم تحقيق عسكري إسرائيلي داخلي أن فريق الطائرات المسيّرة ارتكب «سوء تقدير عملياتي» بعد أن رصد مسلحا يشتبه في أنه من حركة حماس يطلق النار من أعلى شاحنة مساعدات.